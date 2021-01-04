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Ракурс
Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

Держсекретар США розповів про подарунок від українського військового (ФОТО)

4 січ 2021, 19:45
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Майк Помпео, держсекретар США, поділився фотознімком з пораненим українським бійцем, з яким він зустрівся під час відвідування військового госпіталю в Києві.

Відповідний фотознімок опублікований на сторінці Помпео у Твіттері.

За словами держсекретаря США, цей військовий вручив йому свою військову нашивку.

Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими бійцями за свободу, один з них зірвав нашивку зі своєю форми і віддав її мені, — розповів Помпео.

Фото: Майк Помпео

Українська місія в НАТО на своїй сторінці у Твіттері зазначила, що зворушена твітом Помпео та високо цінує підтримку з боку США.


Нагадаємо, Помпео на початку лютого 2020 року, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Київський військовий клінічний госпіталь, де побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.

Джерело: Ракурс


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