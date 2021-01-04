Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n148620-derjsekretar-ssha-rozpoviv-pro-podarunok-vid-ukrayinskogo-viyskovogo-foto.html

Ракурс

Майк Помпео, держсекретар США, поділився фотознімком з пораненим українським бійцем, з яким він зустрівся під час відвідування військового госпіталю в Києві.

Відповідний фотознімок опублікований на сторінці Помпео у Твіттері.

За словами держсекретаря США, цей військовий вручив йому свою військову нашивку.

Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими бійцями за свободу, один з них зірвав нашивку зі своєю форми і віддав її мені, — розповів Помпео.

Українська місія в НАТО на своїй сторінці у Твіттері зазначила, що зворушена твітом Помпео та високо цінує підтримку з боку США.

Нагадаємо, Помпео на початку лютого 2020 року, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Київський військовий клінічний госпіталь, де побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.