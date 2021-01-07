На Донбассе снова неспокойно — под обстрелы встретили Рождество защитники Украины

https://racurs.ua/n148722-na-donbasse-snova-nespokoyno-pod-obstrely-vstretili-rojdestvo-zaschitniki-ukrainy.html

Ракурс

Рождество под обстрелы террористов на Донбассе встретили военнослужащие Вооруженных сил Украины. За прошлые сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень огневую активность вооруженных формирований России заметили недалеко от населенного пункта Опытное, — говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что близ Опытного враг совершил неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово — из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня Киев уведомил представителей ОБСЕ. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. За прошедшие сутки на Донбассе обошлось без боевых потерь.

Напомним, 6 января на украинских позициях и в пунктах размещения личного состава с Сочельником приветствовали военнослужащих командиры, а военные капелланы освятили ужин и благословили воинов на добрую службу.