На Донбасі знову неспокійно — під обстріли зустріли Різдво захисники України

https://racurs.ua/ua/n148722-na-donbasi-znovu-nespokiyno-pid-obstrily-zustrily-rizdvo-zahysnyky-ukrayiny.html

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Різдво під обстріли терористів на Донбасі зустріли військовослужбовці Збройних сил України. Впродовж минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Фейсбук.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору вогневу активність збройних формувань Росії помічено неподалік населеного пункту Опитне, — йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що біля Опитного ворог здійснив неприцільні постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню Київ повідомив представників ОБСЄ. На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Серед захисників України бойових втрат немає.

Нагадаємо, 6 січня на українських позиціях та в пунктах розміщення особового складу зі Святвечором вітали військовослужбовців командири, а військові капелани освятили вечерю та благословили воїнів на добру службу.