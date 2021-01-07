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Ракурс
На Донбасі знову неспокійно — під обстріли зустріли Різдво захисники України

На Донбасі знову неспокійно — під обстріли зустріли Різдво захисники України

7 січ 2021, 10:33
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Різдво під обстріли терористів на Донбасі зустріли військовослужбовці Збройних сил України. Впродовж минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Фейсбук.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору вогневу активність збройних формувань Росії помічено неподалік населеного пункту Опитне, — йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що біля Опитного ворог здійснив неприцільні постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню Київ повідомив представників ОБСЄ. На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Серед захисників України бойових втрат немає.


Нагадаємо, 6 січня на українських позиціях та в пунктах розміщення особового складу зі Святвечором вітали військовослужбовців командири, а військові капелани освятили вечерю та благословили воїнів на добру службу.

Джерело: Ракурс


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