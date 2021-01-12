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Самоизоляция — Ляшко рассказал об изменениях в правилах
Самоизоляция — Ляшко рассказал об изменениях в правилахhttps://racurs.ua/n148898-samoizolyaciya-lyashko-rasskazal-ob-izmeneniyah-v-pravilah.htmlРакурс
Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рассказал об обновлении правил самоизоляции для граждан, которые прибывают с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.
5 января Кабмин внес изменения в карантинные ограничения. Произошло обновление правил о прекращении самоизоляции лиц, возвращающихся с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. С целью противодействия распространению COVID-19 используется сервис «Дія». Ранее самоизоляции подлежали все лица, прибывшие из ОРДЛО, за исключением лиц, не достигших 12 лет, тех, кто ехал поступать (или получать образование), а также представителей международных миссий, — отметил Ляшко.
Главный санврач напомнил, что самоизоляция прекращалась в случаях:
по завершению 14 дней при отсутствии симптомов COVID-19;
при получении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Отныне самоизоляцию разрешено прекратить также после получения отрицательного экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, проведено после пересечения КПВВ.
Кабмин обязал Донецкую, Луганскую и Харьковскую облгосадминистрации создать пункты тестирования на КПВВ. Следите за обновлениями на сайтах ОГА о появлении этих пунктов… Экспресс-тестирование будет бесплатным для граждан Украины… Экспресс-тесты закупили за счет бюджета, — резюмировал Ляшко.
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