Самоизоляция — Ляшко рассказал об изменениях в правилах

https://racurs.ua/n148898-samoizolyaciya-lyashko-rasskazal-ob-izmeneniyah-v-pravilah.html

Ракурс

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рассказал об обновлении правил самоизоляции для граждан, которые прибывают с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

5 января Кабмин внес изменения в карантинные ограничения. Произошло обновление правил о прекращении самоизоляции лиц, возвращающихся с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. С целью противодействия распространению COVID-19 используется сервис «Дія». Ранее самоизоляции подлежали все лица, прибывшие из ОРДЛО, за исключением лиц, не достигших 12 лет, тех, кто ехал поступать (или получать образование), а также представителей международных миссий, — отметил Ляшко.

Главный санврач напомнил, что самоизоляция прекращалась в случаях:

по завершению 14 дней при отсутствии симптомов COVID-19;

при получении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отныне самоизоляцию разрешено прекратить также после получения отрицательного экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, проведено после пересечения КПВВ.