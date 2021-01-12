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Ракурс
Самоизоляция — Ляшко рассказал об изменениях в правилах

Самоизоляция — Ляшко рассказал об изменениях в правилах

12 янв 2021, 10:24
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Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рассказал об обновлении правил самоизоляции для граждан, которые прибывают с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

5 января Кабмин внес изменения в карантинные ограничения. Произошло обновление правил о прекращении самоизоляции лиц, возвращающихся с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. С целью противодействия распространению COVID-19 используется сервис «Дія». Ранее самоизоляции подлежали все лица, прибывшие из ОРДЛО, за исключением лиц, не достигших 12 лет, тех, кто ехал поступать (или получать образование), а также представителей международных миссий, — отметил Ляшко.

Главный санврач напомнил, что самоизоляция прекращалась в случаях:

  • по завершению 14 дней при отсутствии симптомов COVID-19;

  • при получении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отныне самоизоляцию разрешено прекратить также после получения отрицательного экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, проведено после пересечения КПВВ.


Кабмин обязал Донецкую, Луганскую и Харьковскую облгосадминистрации создать пункты тестирования на КПВВ. Следите за обновлениями на сайтах ОГА о появлении этих пунктов… Экспресс-тестирование будет бесплатным для граждан Украины… Экспресс-тесты закупили за счет бюджета, — резюмировал Ляшко.

Источник: Ракурс


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