Самоізоляція — Ляшко розповів про оновлення правил самоізоляції

https://racurs.ua/ua/n148898-samoizolyaciya-lyashko-rozpoviv-pro-zminy-u-pravylah.html

Ракурс

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, під час ранкового брифінгу 12 січня розповів про оновлення правил самоізоляції для громадян, котрі прибувають з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

5 січня Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень. Відбулося оновлення правил щодо припинення самоізоляції осіб, котрі повертаються з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. З метою протидії поширення COVID-19 використовується сервіс «Дія». Раніше самоізоляції підлягали усі особи, які прибули з ОРДЛО, окрім осіб, які не досягли 12 років, тих, хто їхав поступати (або здобувати освіту), а також представників міжнародних місій, — зазначив Ляшко.

Головний санлікар нагадав, що самоізоляція припинялася у випадках:

по завершенню 14 днів при відсутності симптомів COVID-19;

при отриманні негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Відтепер самоізоляцію дозволено припинити також після отримання негативного експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2, який проведено після перетину КПВВ.