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Ракурс
Самоізоляція — Ляшко розповів про оновлення правил самоізоляції

Самоізоляція — Ляшко розповів про зміни у правилах

12 січ 2021, 10:24
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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, під час ранкового брифінгу 12 січня розповів про оновлення правил самоізоляції для громадян, котрі прибувають з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

5 січня Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень. Відбулося оновлення правил щодо припинення самоізоляції осіб, котрі повертаються з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. З метою протидії поширення COVID-19 використовується сервіс «Дія». Раніше самоізоляції підлягали усі особи, які прибули з ОРДЛО, окрім осіб, які не досягли 12 років, тих, хто їхав поступати (або здобувати освіту), а також представників міжнародних місій, — зазначив Ляшко.

Головний санлікар нагадав, що самоізоляція припинялася у випадках:

  • по завершенню 14 днів при відсутності симптомів COVID-19;

  • при отриманні негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Відтепер самоізоляцію дозволено припинити також після отримання негативного експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2, який проведено після перетину КПВВ.


Кабмін зобов’язав Донецьку, Луганську та Харківську облдержадміністрації створити пункти тестування на КПВВ. Стежте за оновленнями на сайтах ОДА про появу цих пунктів… Послуги експрес-тестування будуть безкоштовними для громадян України… Експрес-тести закупили за рахунок бюджету, — резюмував Ляшко.

Джерело: Ракурс


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