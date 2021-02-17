В партии Зеленского призвали не давать оценку Революции достоинства

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Революция достоинства оказалась в фокусе внимания нардепов на утреннем заседании парламента 17 февраля. В Раде рассмотрят постановление № 2739, в котором планируют предоставить политическую оценку Революции достоинства. Это рассмотрение состоится накануне седьмой годовщины расстрелов протестующих на Майдане.

Член фракции президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский призвал своих однопартийцев не давать оценку Революции достоинства и воздержаться от голосования.

Бужанский сказал, что СН шла к власти с призывами объединить страну и продемонстрировать, что депутаты будут уважать все мнения наших избирателей. Поэтому, по его мнению, фракция президента не может голосовать за решение по поводу оценки Революции достоинства.

Это наша общая трагедия. Если проголосуете, что это победа одной стороны, то это будет означать поражение другой, — заявил Бужанский.



Нардеп от СН считает, что партии Майдана «паразитировали» на Революции достоинства семь лет и никого не наказали за убитых протестующих и правоохранителей.

Бужанский предложил не голосовать за постановление, чтобы показать, что «мы все одна страна», «нет проигравших и победителей».