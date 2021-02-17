У партії Зеленського закликали не надавати оцінку Революції гідності

У партії Зеленського не хочуть надавати оцінку Революції гідності

https://racurs.ua/ua/n150542-u-partiyi-zelenskogo-zaklykaly-ne-nadavaty-ocinku-revoluciyi-gidnosti.html

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Революція гідності опинилася у фокусі уваги нардепі на ранковому засіданні парламенту 17 лютого. В Раді розглянуть постанову № 2739, у якій планують надати політичну оцінку Революції гідності. Цей розгляд відбудеться напередодні сьомої річниці розстрілів протестувальників на Майдані.

Член фракції президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський закликав своїх однопартійців не надавати оцінку Революції гідності і утриматися від голосування.

Бужанський сказав, що СН йшла до влади із закликами об'єднати країну і демонструвати, що будуть поважати всі думки наших виборців. Тому, на його думку, фракція президента не може голосувати за рішення щодо оцінки Революції гідності.

Це наша спільна трагедія. Якщо проголосуєте, що це перемога однієї сторони, то це означатиме поразку іншої, — заявив Бужанський.



Нардеп від СН вважає, що партії Майдану «паразитували» на Революції гідності сім років і нікого не покарали за вбитих протестувальників і правоохоронців.

Бужанський запропонував не голосувати за постанову, аби показати, що «ми всі одна країна», «немає переможених і переможців».