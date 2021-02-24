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Ракурс
Коронавирус уложил в больницы свыше 3 тыс. человек, умерли 152 пациента

Коронавирус уложил в больницы свыше 3 тыс. человек, умерли 152 пациента

24 фев 2021, 09:26
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Коронавирус в Украине по состоянию на 24 февраля лабораторно подтвердили у 5 тыс. 850 человек. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

5 тыс. 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 февраля. В частности, заболело 316 детей и 271 медработник, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни 152 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 645 украинцев.

Кроме этого, во вторник были госпитализированы 3 тыс. 49 человек. Всего в течение суток медики провели 79,5 тыс. тестирований.

За все время пандемии в Украине выздоровело свыше миллиона человек, летальных исходов зарегистрировано 25 тыс. 461.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Наибольшее суточное количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Винницкой (601),

  • Ивано-Франковской (600),

  • Киеве (547),

  • Черновицкой (524),

  • Закарпатской (389) областях.


Коронавірус в Україні

Напомним, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 4 тыс. 182 случая коронавируса.

Источник: Ракурс


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