Коронавирус уложил в больницы свыше 3 тыс. человек, умерли 152 пациента

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Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на 24 февраля лабораторно подтвердили у 5 тыс. 850 человек. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

5 тыс. 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 февраля. В частности, заболело 316 детей и 271 медработник, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни 152 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 645 украинцев.

Кроме этого, во вторник были госпитализированы 3 тыс. 49 человек. Всего в течение суток медики провели 79,5 тыс. тестирований.

За все время пандемии в Украине выздоровело свыше миллиона человек, летальных исходов зарегистрировано 25 тыс. 461.

Наибольшее суточное количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Винницкой (601),

Ивано-Франковской (600),

Киеве (547),

Черновицкой (524),

Закарпатской (389) областях.



Напомним, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 4 тыс. 182 случая коронавируса.