Коронавирус уложил в больницы свыше 3 тыс. человек, умерли 152 пациента

Коронавирус уложил в больницы свыше 3 тыс. человек, умерли 152 пациентаhttps://racurs.ua/n150851-koronavirus-ulojil-v-bolnicy-svyshe-3-tys-chelovek-umerli-152-pacienta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 24 февраля лабораторно подтвердили у 5 тыс. 850 человек. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
5 тыс. 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 февраля. В частности, заболело 316 детей и 271 медработник, — говорится в сообщении.
За минувшие сутки болезнь унесла жизни 152 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 645 украинцев.
Кроме этого, во вторник были госпитализированы 3 тыс. 49 человек. Всего в течение суток медики провели 79,5 тыс. тестирований.
За все время пандемии в Украине выздоровело свыше миллиона человек, летальных исходов зарегистрировано 25 тыс. 461.
Наибольшее суточное количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Винницкой (601),
Ивано-Франковской (600),
Киеве (547),
Черновицкой (524),
Закарпатской (389) областях.
Напомним, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 4 тыс. 182 случая коронавируса.