Коронавірус вклав до лікарень понад 3 тис. осіб, померло 152 пацієнти

https://racurs.ua/ua/n150851-koronavirus-vklav-do-likaren-ponad-3-tys-osib-pomerlo-152-paciienty.html

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Коронавірус в Україні станом на 24 лютого лабораторно підтвердили у 5 тис. 850 осіб. Про це у середу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

5 тис. 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого. Зокрема, захворіло 316 дітей та 271 медпрацівник, — йдеться у повідомленні.

За минулу добу хвороба забрала життя 152 пацієнтів, одужали — 3 тис. 645 українців.

Окрім цього, у вівторок було госпіталізовано 3 тис. 49 осіб. Загалом впродовж доби медики здійснили 79,5 тис. тестувань.

За весь час пандемії в Україні одужав понад мільйон осіб, летальних випадків — 25 тис. 461.

Найбільша добова кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Вінницькій (601),

Івано-Франківській (600),

Києві (547),

Чернівецькій (524),

Закарпатській (389) областях.



Нагадаємо, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 тис. 182 випадки коронавірусу.