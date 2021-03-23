Суд во Франции закрыл фейковое представительство ДНР. Фото: delo.ua

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Фейковое представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики во Франции закрыли.

Французский апелляционный суд закрыл так называемый центр ДНР в Марселе. Это помещение постановили закрыть, а собрание членов — запретить. Об этом 23 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т. н. «центр ДНР» в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение, — говорится в сообщении.

Как известно, так называемое представительство ДНР в Марселе открыли 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали как общественное объединение, не требующее предварительного разрешения. Комментируя событие, французские власти заявили, что никогда не признавали так называемую ДНР и не имеют контактов с псевдореспубликой.

После этого французская прокуратура пыталась через суд ликвидировать «представительство». В сентябре 2018 года суд первой инстанции отказался закрывать эту организацию, после чего прокуратура обратилась в апелляционный суд.

В апреле 2019 года полиция Марселя задержала местного жителя Юбера Файяра, который называет себя руководителем «представительства ДНР» во Франции. Его подозревают в сутенерстве.

Напомним, в 2018 году Верховный суд Чехии ликвидировал представительство фейковой республики ДНР в стране, хотя прекратить деятельность так называемого «представительского центра ДНР» в Остраве хотели еще в 2016 году.