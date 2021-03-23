Суд у Франції закрив фейкове представництво ДНР. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n152159-sud-u-franciyi-zakryv-feykove-predstavnyctvo-dnr.html

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Фейкове представництво самопроголошеної Донецької народної республіки у Франці закрили.

Французький апеляційний суд закрив так званий центр ДНР у Марселі. Це приміщення постановили закрити, а збори членів — заборонити. Про це 23 березня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на власній сторінці у Facebook.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, так зване представництво ДНР у Марселі відкрили 25 вересня 2017 року. Його зареєстрували як громадське об'єднання, що не вимагає попереднього дозволу. Коментуючи подію, французька влада заявила, що ніколи не визнавала так звану ДНР" та не має контактів із псевдореспублікою.

Після цього французька прокуратура намагалася через суд ліквідувати «представництво». У вересні 2018 року суд першої інстанції відмовився закривати цю організацію, після чого прокуратура звернулася до апеляційного суду.

У квітні 2019 року поліція Марселя затримала місцевого жителя Юбера Файяра, який називає себе керівником «представництва ДНР» у Франції. Його підозрюють у сутенерстві.

Нагадаємо, у 2018 році Верховний суд Чехії ліквідував представництво фейкової республіки ДНР у країні, хоча припинити діяльність так званого «представницького центру ДНР» в Остраві хотіли ще в 2016 році.