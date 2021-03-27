Извержение вулкана. Фото: The Weather Network

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Ракурс

Извержение вулкана в Исландии на полуострове Рейкьянес превратило природный объект в туристическую достопримечательность.

С начала извержения, которое произошло 19 марта, лава просачивается из трещины со скоростью от 5−10 куб. м/с. Об этом сообщает The Weather Network.





Тысячи исландцев и иностранных туристов съезжаются к месту извержения, которое находится всего в 30 км к юго-западу от столицы Исландии, чтобы заснять впечатляющие лавовые фонтаны и приготовить еду на раскаленной корке магмы.

Сообщается, что власти Ирландии проложили к вулкану пешеходную тропу длиной в 3,5 км, чтобы справиться с наплывом людей и обезопасить их. Также на месте работает полиция, которая патрулирует территорию, и не пропускает туристов в опасные зоны, загрязненные токсичными газами.





Отметим, что за эту неделю у подножия вулкана побывали более 10 тыс. человек, некоторым понадобилась помощь — туристы испытывали трудности в условиях суровой погоды без подходящей экипировки.

Специалисты из Исландского университета не могут точно предсказать длительность извержения. Известно, что оно может как закончиться в ближайшее время, так и продолжаться годами. В настоящий момент поток лавы достаточно сильный, чтобы она не затвердевала и не запечатывала трещину в горе. Как только поток уменьшится до 3 куб. м/с, вероятно, извержение прекратится.

Напомним, ранее мы сообщали, что повышенная активность вулкана Пакайя в Гватемале с сильными выбросами пепла и потоками лавы продолжается. Местные жители время от времени слышат взрывы — от умеренных до сильных, а облака пепла достигают высоты примерно 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла относит на север и северо-запад на расстояние примерно 50 км.