Туристи на вулкані. Фото: The Weather Network

https://racurs.ua/ua/n152365-vyverjennya-vulkana-v-islandiyi-sprovokuvalo-turystychnyy-bum-foto.html

Ракурс

Виверження вулкана в Ісландії на півострові Рейкьянес перетворило природний об'єкт на туристичну пам’ятку.

З початку виверження, яке відбулося 19 березня, лава просочується з тріщини зі швидкістю від 5−10 куб. м/с. Про це повідомляє The Weather Network.



Тисячі ісландців і іноземних туристів з’їжджаються до місця виверження, яке знаходиться всього в 30 км на північний захід від столиці Ісландії, щоби зняти вражаючі лавові фонтани і приготувати їжу на розпеченій кірці магми.

Повідомляється, що влада Ірландії проклала до вулкана пішохідну стежку довжиною в 3,5 км, щоби впоратися з напливом людей і убезпечити їх. Також на місці працює поліція, яка патрулює територію, і не пропускає туристів у небезпечні зони, забруднені токсичними газами.

Зазначимо, що за цей тиждень у підніжжя вулкана побували понад 10 тис. осіб, деяким знадобилася допомога — туристи зазнавали труднощів в умовах суворої погоди без відповідної екіпіровки.



Фахівці з Ісландського університету не можуть точно передбачити тривалість виверження. Відомо, що воно може як закінчитися найближчим часом, так і тривати роками. На цей час потік лави досить сильний, щоби вона не затверділа й не запечатала тріщину в горі. Як тільки потік зменшиться до 3 куб. м/с, ймовірно, виверження припиниться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищена активність вулкана Пакайя у Гватемалі із сильними викидами попелу й потоками лави триває. Місцеві жителі час від часу чують вибухи — від помірних до сильних, а хмари попелу досягають висоти приблизно 4 км над рівнем моря. Шлейф попелу відносить на північ і північний захід на відстань приблизно 50 км.