Россия продала Словакии «левую» вакцину вместо «Спутника V»

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152882-rossiya-prodala-slovakii-levuu-vakcinu-vmesto-sputnika-v.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Словакия, которая рискнула закупить российскую вакцину «Спутник V», заявила, что Россия продала им «не тот» препарат, что был одобрен авторитетным медицинским изданием The Lancet.

Сейчас Словацкий государственный институт не имеет достаточного количества информации о российской вакцине, чтобы одобрить ее для использования. Об этом сообщает Dennik N.

Сообщается, что вакцину испытали на такие показатели, как стерильность, пирогенность, pH, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешний вид, однако этих действий недостаточно для того, чтобы предоставить конечный вывод о безопасности и эффективности вакцины.

В словацком институте отмечают, что не получили документов о производстве и безопасности вакцины от России, необходимые для оценки. К тому же выяснилось, что импортируемые в Словакию дозы вакцины не совпадают с препаратом, результаты исследования которого были обнародованы в медицинском журнале The Lancet. До этого словацкое правительство опиралось именно на это исследование об эффективности российской вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейское агентство лекарственных средств начнет проверку проведения клинических исследований вакцины РФ от COVID-19 «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.