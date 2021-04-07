Росія продала Словаччині «ліву» вакцину замість «Спутника V»

Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152882-rosiya-prodala-slovachchyni-livu-vakcynu-zamist-sputnyka-v.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі продовжується. Словаччина, яка ризикнула закупити російську вакцину «Спутник V», заявила, що Росія продала їм «не ту» вакцину, що була схвалена авторитетним медичним виданням The Lancet.

Наразі Словацький державний інститут не має достатньої інформації про російську вакцину, щоби схвалити її для використання. Про це повідомляє Dennik N.

Повідомляється, що вакцину випробували на такі показники, як стерильність, пірогенність, pH, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду, однак цих дій недостатньо для того, щоби надати кінцевий висновок щодо безпечності та ефективності вакцини.

У Словацькому інституті наголошують, що не отримали документів про виробництво та безпечність вакцини від Росії, які потрібні для оцінки. До того ж з’ясувалося, що імпортовані в Словаччину вакцини не збігаються з препаратом, результати дослідження якого були оприлюднені в медичному журналі The Lancet. До цього словацький уряд спирався саме на це дослідження про ефективність російської вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейське агентство лікарських засобів почне перевірку проведення клінічних досліджень вакцини РФ від COVID-19 «Спутник V» етичним і науковим міжнародним стандартам.