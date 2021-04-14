Чего хочет Путин — прогноз экспертов Wall Street Journal

https://racurs.ua/n153241-rossiya-razvorachivaet-polevye-gospitali-i-glushit-radiosignaly-los-angeles-times.html

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Чего хочет Путин, стягивая армию России к украинским границам, пытались спрогнозировать эксперты Wall Street Journal и Los Angeles Times. По словам представителя Белого дома, Россия разворачивает полевые госпитали и глушит радиосигналы близ границы с Украиной.

Это огромное скопление войск может быть подготовкой к агрессивным действиям, но мы, конечно, их намерений не знаем, — цитирует Los Angeles Times неназванного представителя администрации США.

Американский чиновник подчеркнул, что развертывание полевых госпиталей вызывает особенное беспокойство.

Пока они так не толком и не объяснили, зачем им нужно это серьезнейшее и очень дорогое наращивание, — цитирует издание представителя администрации президента Джо Байдена.

В свою очередь, Wall Street Journal отмечает, что США и их союзники «вынуждены балансировать между поддержкой Киева и желанием не начать прямой конфликт Запада с Россией, которая считает Украину частью своей сферы влияния».

Целью Путина может быть захват украинской территории, чтобы обеспечить для Москвы сухопутный коридор на Крымский полуостров, — отмечают западные эксперты.

Также аналитики не исключают, что президент страны-агрессора испытывает Байдена, который занял жесткую позицию по отношению к Кремлю.