Чего хочет Путин — прогноз экспертов Wall Street Journal

Россия разворачивает полевые госпитали и глушит радиосигналы — Los Angeles Timeshttps://racurs.ua/n153241-rossiya-razvorachivaet-polevye-gospitali-i-glushit-radiosignaly-los-angeles-times.htmlРакурс
Чего хочет Путин, стягивая армию России к украинским границам, пытались спрогнозировать эксперты Wall Street Journal и Los Angeles Times. По словам представителя Белого дома, Россия разворачивает полевые госпитали и глушит радиосигналы близ границы с Украиной.
Это огромное скопление войск может быть подготовкой к агрессивным действиям, но мы, конечно, их намерений не знаем, — цитирует Los Angeles Times неназванного представителя администрации США.
Американский чиновник подчеркнул, что развертывание полевых госпиталей вызывает особенное беспокойство.
Пока они так не толком и не объяснили, зачем им нужно это серьезнейшее и очень дорогое наращивание, — цитирует издание представителя администрации президента Джо Байдена.
В свою очередь, Wall Street Journal отмечает, что США и их союзники «вынуждены балансировать между поддержкой Киева и желанием не начать прямой конфликт Запада с Россией, которая считает Украину частью своей сферы влияния».
Целью Путина может быть захват украинской территории, чтобы обеспечить для Москвы сухопутный коридор на Крымский полуостров, — отмечают западные эксперты.
Также аналитики не исключают, что президент страны-агрессора испытывает Байдена, который занял жесткую позицию по отношению к Кремлю.
Трудно понять, чего хотят россияне, потому что Путин — оппортунист. Он чемпион мира по изменению планов, — цитирует Wall Street Journal бывшего министра обороны Эстонии Рихо Терраса.