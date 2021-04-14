Чого хоче Путін - прогноз експертів Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n153241-chogo-hoche-putin-prognoz-ekspertiv-wall-street-journal.html

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Чого хоче Путін, стягуючи армію Росії до українських кордонів, намагалися спрогнозувати експерти Wall Street Journal і Los Angeles Times. За словами представника Білого дому, Росія розгортає польові госпіталі і глушить радіосигнали поблизу кордону з Україною.

Це величезне скупчення військ може бути підготовкою до агресивних дій, але ми, звичайно, їхніх намірів не знаємо, — цитує Los Angeles Times неназваного представника адміністрації США.

Американський чиновник наголосив, що розгортання польових госпіталів викликає особливе занепокоєння.

Поки вони конкретно так і не пояснили, навіщо їм потрібно це дуже серйозне і дуже дороге нарощування (сил на кордоні з Україною — ред.), — цитує видання представника адміністрації президента Джо Байдена.

Водночас Wall Street Journal зауважує, що США і їхні союзники «змушені балансувати між підтримкою Києва і бажанням не почати прямий конфлікт Заходу з Росією, яка вважає Україну частиною своєї сфери впливу».

Метою Путіна може бути захоплення української території, щоб забезпечити для Москви сухопутний коридор на Кримський півострів, — зазначають західні експерти.

Також аналітики не виключають, що президент країни-агресора випробовує Байдена, який зайняв жорстку позицію по відношенню до Кремля.