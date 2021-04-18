Последствия инцидента, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n153429-stenu-posolstva-rossii-v-chehii-oblili-krovu-iz-za-skandala-s-petrovym-i-boshirovim-video.html

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В Праге стену посольства России облили кетчупом, символизирующий кровь.

Инцидент произошел в ночь на сегодня, 18 апреля, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что ночью полиция Праги задержала семь человек, которые размазывали кетчуп по ограждению российского посольства.

Участники акции объяснили свои действия тем, что кетчуп должен был символизировать кровь двух чехов, погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в октябре 2014 года.

Впоследствии в интернете было опубликовано видео, демонстрирующее, как стену посольства очищают от кетчупа.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Полиция Чехии недавно объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека и были нанесены значительные разрушения.

По информации чешских СМИ, на этом складе хранилось оружие, которое предназначалось для передачи Украине.

Ранее исследовательская сеть Bellingcat и издание The Insider доказали, что «Петров» и «Боширов» на самом деле являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ, настоящие имена которых Александр Мишкин и Анатолий Чепига.