Наслідки інциденту, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n153429-stinu-posolstva-rosiyi-u-chehiyi-oblyly-krovu-cherez-skandal-z-petrovym-ta-boshyrovym-video.html

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У Празі стіну посольства Росії облили кетчупом, який символізує кров.

Інцидент стався в ніч на сьогодні, 18 квітня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що в ночі поліція Праги затримала сімох осіб, які розмазували кетчуп по огорожі російського посольства.

Учасники акції пояснили свої дії тим, що кетчуп мав символізувати кров двох чехів, які загинули в результаті час вибуху на складі боєприпасів в жовтні 2014 року.

Згодом в інтернеті було опубліковане відео, яке демонструє, як стіну посольства відчищають від кетчупу.

Поліція Чехії нещодавно оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких підозрюють у причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році, внаслідок якого загинули двоє осіб та було завдано значних руйнувань.

За інформацією чеських ЗМІ, на цьому складі зберігалася зброя, яка призначалася для передачі Україні.

Раніше дослідницька мережа Bellingcat та видання The Insider довели, що «Петров» і «Боширов» насправді є співробітниками Головного розвідувального управління РФ, справжні імена яких Александр Мішкін та Анатолій Чепіга.