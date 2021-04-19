День благодарности волонтерам отмечают 20 апреля, фото: “Тонус Плюс Киев”

https://racurs.ua/n153505-20-aprelya-otmechaut-den-blagodarnosti-volonteram.html

Ракурс

20 апреля в мире ежегодно отмечается День благодарности волонтерам. В этот день человечество выражает благодарность всем, кто нашел в себе силу, отвагу и доброту совершать добрые дела, не требуя ничего взамен.

Считается, что волонтерское движение началось в 20-х годах прошлого века — в 1920 году возле французского города Страсбурга волонтеры из немецкой и французской молодежи восстанавливали разрушенные во время боев Первой Мировой войны фермы. Впоследствии эту эстафету подхватила Индия и движение распространилось по миру.

Хотя в Украине волонтерское движение началось в 90-х годах XX в., официально оно было признано постановлением Кабмина в 2003 году.

Также на 20 апреля приходится День музыкальных магазинов. В рамках этого праздника в сотнях магазинов по всему миру проходят концерты и встречи с музыкантами, продаются эксклюзивные записи на физических носителях, таких как виниловые пластинки, компакт-диски и аудиокассеты.

Кроме того, 20 апреля отмечают Международный день китайского языка. Это праздник, установленный ООН в 2020 году для празднования многоязычия и культурного многообразия, а также для содействия равноправном использованию всех шести официальных языков ООН.

Оно установлено в честь в честь Цан Цзе — мифологического персонажа, который, как считается, 5 тыс. лет назад изобрел китайскую письменность.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он как монах с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем человеческим добродетелям.

Преподобный Георгий был образцом целомудрия и чистоты, летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела. Также считается, что он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял даже неизлечимые болезни.

В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, какой будет погода 20 сентября.

Народные приметы: