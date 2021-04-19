День вдячності волонтерам відзначають 20 квітня, фото: “Тонус Плюс Киев”

https://racurs.ua/ua/n153505-20-kvitnya-vidznachaut-den-vdyachnosti-volonteram.html

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20 квітня у світі щороку відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

Вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття — у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.

Хоча в Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках XX ст., офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.

Також на 20 квітня припадає День музичних магазинів. В межах цього свята у сотнях магазинів по всьому світу відбуваються концерти та зустрічі з музикантами, продаються ексклюзивні записи на фізичних носіях, таких як вінілові пластинки, компакт-диски та аудіокасети .

Крім того, 20 квітня відзначають Міжнародний день китайської мови. Це свято, встановлене ООН у 2020 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

Воно встановлене на честь на честь Цан Цзє - міфологічного персонажа, який, як вважається, 5 тис. років тому винайшов китайську писемність.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Георгія, митрополита Мітіленского. Він як ченець з юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам.

Преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Також вважається, що він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв навіть невиліковні хвороби.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода 20 вересня.

Народні прикмети: