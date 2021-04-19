20 квітня відзначають День вдячності волонтерамhttps://racurs.ua/ua/n153505-20-kvitnya-vidznachaut-den-vdyachnosti-volonteram.htmlРакурс
20 квітня у світі щороку відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.
Вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття — у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.
Хоча в Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках XX ст., офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.
Також на 20 квітня припадає День музичних магазинів. В межах цього свята у сотнях магазинів по всьому світу відбуваються концерти та зустрічі з музикантами, продаються ексклюзивні записи на фізичних носіях, таких як вінілові пластинки, компакт-диски та аудіокасети.
Крім того, 20 квітня відзначають Міжнародний день китайської мови. Це свято, встановлене ООН у 2020 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.
Воно встановлене на честь на честь Цан Цзє - міфологічного персонажа, який, як вважається, 5 тис. років тому винайшов китайську писемність.
Православна церква цього дня вшановує преподобного Георгія, митрополита Мітіленского. Він як ченець з юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам.
Преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Також вважається, що він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв навіть невиліковні хвороби.
У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода 20 вересня.
Народні прикмети:
- якщо цього дня йде дощ — вродить калина;
- якщо цього дня морозно і сонячно — буде хороший урожай зернових;
- якщо на небі багато зірок — в лісі буде багато ягід і грибів.