Странное фото визита Байдена к Картеру повеселило сеть, фото: The Washington Post

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Ракурс

В сети возник веселый ажиотаж из-за странного фото Джо Байдена с женой, сделанного во время их визита к 39-у президенту США Джимми Картеру.

Фотограф Белого дома Адам Шульц сделал снимок во время частной встречи супругов Байденов с экс-президентом США, 96-летним Джимми Картером, и его 93-летней женой Розалин в их доме в Плейнсе (штат Джорджия). The Washington Post опубликовал снимки встречи.

Из-за особенностей объектива на фотографии Джо и Джилл Байдены вышли великанами. Хотя Байден действительно немного выше Картера, но на фото он просто таки нависает над бывшим лидером США.

В центре композиции находятся Джимми и Розалин Картер, которые сидят в креслах. Нынешний президент США и первая леди разместились сбоку — Байден стал на колено перед госпожой Картер, а его жена присела возле экс-президента. Такое расположение еще больше усилило оптический эффект.

Судя по всему, фотограф снял портрет широкоугольныйм объективом, который может захватить большое пространство, но сильно искажает пропорции. В результате те, кто был возле краев кадра, выглядят большими, а те, кто был ближе к центру, отодвинулись вглубь кадра и кажутся меньше.

В Twitter Картеров сказано, что они «рады поделиться этой замечательной фотографией», сделанной во время визита Байдена в Плейнс — родной город Джимми Картера.

Странное фото вызвало много веселья и шуток в соцсетях.

Мы проголосовали за Байдена, потому что он порядочный человек со здоровой политикой, а также потому, что они с Джилл — великаны, которые раздавят вас, если вы их разозлите, — шутят пользователи.

Просто напомним, что Джилл и Джо получили вакцину гораздо раньше нас и уже выросли на 1,5 метров выше обычных людей, — написал Josh Jordan.

Фотография дала нам понять, что Джо и Джилл Байден могут быть центровыми в NBA, — написал в своем Twitter редактор DailyWire.com Бен Шапиро.

Отметим, что Джимми Картер прожил самую долгую жизнь из всех президентов США. Как и Байден, Картер был президентом от демократов.

Визит Байдена к 96-летнему однопартийцу Картеру стал их первой встречей после инаугурации действующего главы государства, поскольку 39-й американский президент не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья.

Источник: The Washington Post