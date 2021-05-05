Фото візиту Байдена до Картера повеселило мережу, фото: The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n154188-ne-serdit-baydeniv-bo-rozchavlyat-foto-prezydentiv-ssha-poveselylo-mereju.html

Ракурс

В мережі виник веселий ажіотаж через дивне фото Джо Байдена з дружиною, зроблене під час їхнього візиту до 39-го президента США Джиммі Картера.

Фотограф Білого дому Адам Шульц зробив знімок під час приватної зустрічі подружжя Байденів з екс-президентом США, 96-річним Джиммі Картером, і його 93-річною дружиною Розалін у їхньому будинку в Плейнсі (штат Джорджія). The Washington Post опублікував знімки зустрічі.

Через особливості об'єктива на світлині Джо і Джилл Байден вийшли велетнями. Хоча Байден і справді трохи вищий за Картера, але на фото він просто таки нависає над колишнім лідером США.

У центрі композиції знаходяться Джиммі та Розалін Картер, які сидять в кріслах. Нинішній президент США і перша леді розмістилися збоку — Байден став на коліно перед пані Картер, а його дружина присіла біля екс-президента. Таке розташування ще більше посилило оптичний ефект.

Судячи з усього, фотограф зняв портрет на ширококутний об'єктив, який може захопити великий простір, але сильно спотворює пропорції. В результаті ті, хто був біля країв кадру, виглядають більшими, а ті, хто був ближче до центру, ніби відсунулись вглиб кадру і здаються меншими.

У Twitter Картерів сказано, що вони «раді поділитися цією чудовою фотографією», зробленою під час візиту Байдена в Плейнс — рідне місто Джиммі Картера.

Дивне фото викликало багато веселощів та жартів в соцмережах.

Ми проголосували за Байдена, тому що він порядна людина зі здоровою політикою, а також тому, що вони з Джилл — велетні, які розчавлять вас, якщо ви їх розсердите, — жартують користувачі.

Просто нагадаємо, що Джилл і Джо отримали вакцину набагато раніше нас і вже виросли на 1,5 метрів вище звичайних людей, — написав Josh Jordan.

Фотографія дала нам зрозуміти, що Джо і Джилл Байден можуть бути центровими в NBA, — написав у своєму Twitter редактор DailyWire.com Бен Шапіро.

Зазначимо, що Джиммі Картер прожив найдовше життя зі всіх президентів США. Як і Байден, Картер був президентом від демократів.

Візит Байдена до його 96-річного однопартійця Картера став їхньою першою зустріччю після інавгурації чинного глави держави, оскільки 39-ий американський президент не зміг бути присутнім на церемонії за станом здоров’я.

Джерело: The Washington Post