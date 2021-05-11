Иван Баканов. Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n154460-protiv-ukrainy-s-territorii-rf-rabotaut-okolo-7-tys-specslujaschih-bakanov.html

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В России против Украины работает 7 тыс. офисных сотрудников спецслужб.

Вражеские спецслужащие с территории РФ постоянно занимаются разведывательной и подрывной деятельностью. Сама же Россия —это «государство-спецслужба». Об этом 11 мая заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ — не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около 7 тыс. сотрудников. Это, скажем так, офисные работники, — отметил глава СБУ.

Он отметил, что российские спецслужбы создают в Украине агентурные сети, срывают получения международной помощи, провоцируют акции протеста и ведут пропагандистскую деятельность. При этом в СБУ не ожидают, что в ближайшее время подрывная деятельность против Украины существенно снизится.

Баканов подчеркнул, что в 2020 году Служба безопасности пресекла деятельность пяти агентурных сетей и задержала 12 агентов российских спецслужб.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявил, что боевой состав группировок РФ вдоль украинской границы составляет около 100 тыс. лиц. Глава спецслужбы выделил пять направлений, из которых может напасть РФ, но призвал «не забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ».