Іван Баканов. Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n154460-proty-ukrayiny-z-terytoriyi-rf-pracuut-blyzko-7-tys-specslujbovciv-bakanov.html

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У Росії проти України працює 7 тис. офісних співробітників спецслужб.

Ворожі спецслужбовці з території РФ постійно займаються розвідувальною та підривною діяльністю. Сама ж Росія — це «держава-спецслужба». Про це 11 травня заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов на всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ — не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько 7 тис. співробітників. Це, скажімо так, офісні працівники, — зазначив очільник СБУ.

Він зазначив, що російські спецслужби створюють в Україні агентурні мережі, зривають отримання міжнародної допомоги, провокують акції протесту і ведуть пропагандистську діяльність. При цьому в СБУ не очікують, що найближчим часом підривна діяльність проти України суттєво знизиться.

Баканов наголосив, що в 2020 році Служба безпеки припинила діяльність п’яти агентурних мереж і затримала 12 агентів російських спецслужб.

Нагадаємо, глава СБУ Іван Баканов заявив, що бойовий склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тис. осіб. Очільник спецслужби виділив п’ять напрямків, з яких може напасти РФ, але закликав «не забувати Білорусь, яка є потенційним союзником РФ».