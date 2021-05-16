17 мая отмечают День борьбы с гомофобией

https://racurs.ua/n154694-17-maya-otmechaut-den-borby-s-gomofobiey.html

Ракурс

Международный день борьбы с гомофобией отмечается ежегодно 17 мая. Целью праздника является:

противодействие физическому и моральному насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью;

поддержка и координация инициатив по всему миру, которые помогают достичь равных прав;

проявление солидарности со всеми лесбиянками, геями, бисексуалами и транссексуальными людьми, в том числе там, где они не имеют возможности выступать за свои права.

Православная церковь 17 мая чтит память святой Пелагеи, которая была покровительницей птиц. В народе день называют Пелагеи Заступницы. Именно с 17 мая начинаются настоящие майские грозы.

Также в этот день мировое сообщество отмечает День рождения интернета и Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее — Международный день телекоммуникаций).

В этот день именины празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Мария и Иван.

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