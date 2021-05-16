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17 мая отмечают День борьбы с гомофобией
17 мая отмечают День борьбы с гомофобиейhttps://racurs.ua/n154694-17-maya-otmechaut-den-borby-s-gomofobiey.htmlРакурс
Международный день борьбы с гомофобией отмечается ежегодно 17 мая. Целью праздника является:
- противодействие физическому и моральному насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью;
- поддержка и координация инициатив по всему миру, которые помогают достичь равных прав;
- проявление солидарности со всеми лесбиянками, геями, бисексуалами и транссексуальными людьми, в том числе там, где они не имеют возможности выступать за свои права.
Православная церковь 17 мая чтит память святой Пелагеи, которая была покровительницей птиц. В народе день называют Пелагеи Заступницы. Именно с 17 мая начинаются настоящие майские грозы.
Также в этот день мировое сообщество отмечает День рождения интернета и Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее — Международный день телекоммуникаций).
В этот день именины празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Мария и Иван.
День в истории:
- в 1497 году португальским мореплавателем Васко да Гамой были достигнуты берега Индии;
- в 1642 году был основан город Монреаль;
- в 1718 году британским юристом Джеймсом Паклом был запатентован первый пулемет — так называемое ружье Пакла;
- в 1792 году была основана Нью-Йоркская фондовая биржа;
- в 1861 году в Лондоне впервые публично продемонстрировали цветную фотографию;
- в 1865 году основали Международный союз электросвязи;
- в 1916 году в Англии впервые в истории перешли на летнее время;
- в 1929 году в Филадельфии был схвачен глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которого смогли обвинить только в том, что он незаконно хранил пистолет;
- в 1990 году ВОЗ исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.
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