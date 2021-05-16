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17 травня відзначають День боротьби з гомофобією. Фото: Amnesty International Ukraine
17 травня відзначають День боротьби з гомофобієюhttps://racurs.ua/ua/n154694-17-travnya-vidznachaut-den-borotby-z-gomofobiieu.htmlРакурс
Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначають щорічно 17 травня. Метою свята є:
- протидія фізичному та моральному насильству стосовно людей з іншою сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю;
- підтримка і координація ініціатив по всьому світу, які допомагають досягти рівних прав;
- прояв солідарності з усіма лесбійками, геями, бісексуалами та транссексуальними людьми, у тому числі там, де вони не мають можливості виступати за свої права.
Також у цей день світова спільнота відзначає День народження інтернету та Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства (раніше — Міжнародний день телекомунікацій).
Православна церква 17 травня вшановує пам’ять святої Пелагеї, яка була покровителькою птахів. У народі день називають Палажки Заступниці. Саме з 17 травня починаються справжні травневі грози.
У цей день іменини святкують Климент, Кирило, Микита, Пелагея, Никифор, Марія та Іван.
День в історії:
- у 1497 році португальський мореплавець Васко да Гамою досягнув берегів Індії;
- у 1642 році заснували місто Монреаль;
- у 1718 році англійським юристом Джеймсом Паклом був запатентований перший кулемет — так звана рушниця Пакла;
- у 1792 році була заснована Нью-Йоркська фондова біржа;
- у 1861 році в Лондоні вперше публічно продемонстрували кольорову фотографію;
- у 1865 році заснували Міжнародний союз електрозв’язку;
- у 1916 році в Англії вперше в історії перейшли на літній час;
- у 1929 році в Філадельфії схопили главу торговців контрабандними спиртними напоями Аль Капоне, якого змогли обвинуватити лише в тому, що він незаконно зберігав пістолет;
- у 1990 році ВООЗ виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.
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