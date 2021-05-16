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17 травня відзначають День боротьби з гомофобією. Фото: Amnesty International Ukraine

17 травня відзначають День боротьби з гомофобією

16 тра 2021, 21:06
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Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначають щорічно 17 травня. Метою свята є:

  • протидія фізичному та моральному насильству стосовно людей з іншою сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю;
  • підтримка і координація ініціатив по всьому світу, які допомагають досягти рівних прав;
  • прояв солідарності з усіма лесбійками, геями, бісексуалами та транссексуальними людьми, у тому числі там, де вони не мають можливості виступати за свої права.

Також у цей день світова спільнота відзначає День народження інтернету та Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства (раніше — Міжнародний день телекомунікацій).

Православна церква 17 травня вшановує пам’ять святої Пелагеї, яка була покровителькою птахів. У народі день називають Палажки Заступниці. Саме з 17 травня починаються справжні травневі грози.

У цей день іменини святкують Климент, Кирило, Микита, Пелагея, Никифор, Марія та Іван.


День в історії:

  • у 1497 році португальський мореплавець Васко да Гамою досягнув берегів Індії;
  • у 1642 році заснували місто Монреаль;
  • у 1718 році англійським юристом Джеймсом Паклом був запатентований перший кулемет — так звана рушниця Пакла;
  • у 1792 році була заснована Нью-Йоркська фондова біржа;
  • у 1861 році в Лондоні вперше публічно продемонстрували кольорову фотографію;
  • у 1865 році заснували Міжнародний союз електрозв’язку;
  • у 1916 році в Англії вперше в історії перейшли на літній час;
  • у 1929 році в Філадельфії схопили главу торговців контрабандними спиртними напоями Аль Капоне, якого змогли обвинуватити лише в тому, що він незаконно зберігав пістолет;
  • у 1990 році ВООЗ виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

Джерело: Ракурс


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