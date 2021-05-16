17 травня відзначають День боротьби з гомофобією. Фото: Amnesty International Ukraine

https://racurs.ua/ua/n154694-17-travnya-vidznachaut-den-borotby-z-gomofobiieu.html

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Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначають щорічно 17 травня. Метою свята є:

протидія фізичному та моральному насильству стосовно людей з іншою сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю;

підтримка і координація ініціатив по всьому світу, які допомагають досягти рівних прав;

прояв солідарності з усіма лесбійками, геями, бісексуалами та транссексуальними людьми, у тому числі там, де вони не мають можливості виступати за свої права.

Також у цей день світова спільнота відзначає День народження інтернету та Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства (раніше — Міжнародний день телекомунікацій).

Православна церква 17 травня вшановує пам’ять святої Пелагеї, яка була покровителькою птахів. У народі день називають Палажки Заступниці. Саме з 17 травня починаються справжні травневі грози.

У цей день іменини святкують Климент, Кирило, Микита, Пелагея, Никифор, Марія та Іван.

День в історії: