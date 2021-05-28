Лукашенко откроет для украинцев пункты прививок российской вакциной

Александр Лукашенко, фото: Lenta.ru

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, пообещал открыть на границе Беларуси пункты вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 для жителей Украины.

Осуществлять прививки на них планируют российской вакциной «Спутник V». Об этом Лукашенко заявил сегодня, 28 мая, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Также такие пункты Лукашенко обещает открыть для жителей Польши, Литвы и других государств Запада.

Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на «Спутник V» в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться, — утверждает Лукашенко.

Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно, — добавил он.

По словам Лукашенко, соответствующий вопрос сейчас прорабатывается.

Напомним, Лукашенко недавно заявил, что в Украине, из-за действий олигархов, которые якобы эшелонами вывозят из страны чернозем, миллионы людей живут в условиях тотального обнищания, вымаливая кусок хлеба на границе.

Источник: БЕЛТА