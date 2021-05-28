Лукашенко відкриє для українців пункти щеплень російською вакциною

Олександр Лукашенко, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n155276-lukashenko-vidkryie-dlya-ukrayinciv-punkty-scheplen-rosiyskou-vakcynou.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, пообіцяв відкрити на кордоні Білорусі пункти вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 для жителів України.

Здійснювати щеплення на них планують російською вакциною «Супутник V». Про це Лукашенко заявив сьогодні, 28 травня, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Також такі пункти Лукашенко обіцяє відкрити для жителів Польщі, Литви та інших держав Заходу.

Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на «Супутник V» в західних державах, і до нас дуже багато людей всіляко намагаються пробратися, — стверджує Лукашенко.

Люди просять: допоможіть! Ми домовилися з Президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно, — додав він.

За словами Лукашенка, відповідне питання зараз опрацьовується.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно заявив, що в Україні, через дії олігархів, які нібито ешелонами вивозять з країни чорнозем, мільйони людей живуть в умовах тотального зубожіння, вимолюючи шматок хліба на кордоні.

Джерело: БЕЛТА