Грозы в Украине продолжаются

https://racurs.ua/n155754-kratkovremennye-dojdi-s-grozami-pogoda-v-ukraine-na-8-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 июня предусматривает ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, в Житомирской, большинстве районов Ровенской, Волынской, Винницкой, Сумской областей установится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°, днем — +20…+25° (в Карпатах ночью +4…+10°, днем — +12…+19°).

Погода в Киеве 8 июня предусматривает переменную облачность. Ночью — небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем — +21…+23°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также предусматривает переменную облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +7…+12°, днем поднимутся до +21…+26°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем порывистый.

Погода в Одессе будет без существенных осадков ночью, днем — дождь, возможна гроза. Термометры ночью покажут +14…+16°, днем — +23…+25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре предусматривает дожди днем и ночью, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +12…+14°, днем — +21 …+23°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также предусматривает дожди днем и ночью, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +12…+14° ночью и +22…+24° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 8 июня будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Ожидается температура воздуха +9…+11° ночью и +23…+25° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июня будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.