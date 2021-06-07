Жителей ОТО будут обогащать культурно, фото: «Трибуна»

https://racurs.ua/n155752-bazovyy-nabor-kulturnyh-uslug-predostavili-jitelyam-oto-zakon.html

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Опубликован закон № 1432-IX «О внесении изменений в Закон Украины „О культуре“ относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг».

Закон предусматривает обеспечение базового набора культурных услуг, которые обязательно должны предоставляться жителям объединенных территориальных общин (ОТО).

Базовый набор культурных услуг включает в себя доступ к:

чтению и информации;

музейным предметам;

кинофильмам;

творческому самовыражению;

художественному образованию.

Финансирование предоставления базового набора культурных услуг будет осуществлятся за счет бюджетных средств и других источников, например, спонсоров и меценатов.

С целью обеспечения культурного развития населения, смежными ОТО могут создаваться Центры культурных услуг.

Центр культурных услуг — это многофункциональное учреждение культуры, имеющее материальную базу для творчества, неформального обучения и общения жителей ОТО.

Закон вступит в силу 4 декабря 2021 года. К этому времени Кабмин должен обеспечить внедрение культурной субвенции с госбюджета для финансирования новшеств.