Жителів ОТГ будуть збагачувати культурно, фото: «Трибуна»

https://racurs.ua/ua/n155752-bazovyy-nabir-kulturnyh-poslug-nadaly-meshkancyam-otg-zakon.html

Ракурс

Опубліковано закон № 1432-IX «Про внесення змін до Закону України „Про культуру“ щодо загальних принципів надання населенню культурних послуг».

Закон передбачає забезпечення базового набору культурних послуг, які обов’язково повинні надаватися жителям об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Базовий набір культурних послуг включає в себе доступ до:

читання та інформації;

музейних предметів;

кінофільмів;

творчого самовираження;

художньої освіти.

Фінансування надання базового набору культурних послуг буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, наприклад, спонсорів і меценатів.

З метою забезпечення культурного розвитку населення, суміжними ОТГ можуть створюватися Центри культурних послуг.

Центр культурних послуг — це багатофункціональний заклад культури, що має матеріальну базу для творчості, неформального навчання та спілкування жителів ОТГ.

Закон набуде чинності 4 грудня 2021 року. До цього часу Кабмін має забезпечити впровадження культурної субвенції з держбюджету для фінансування нововведень.