Грози в Україні тривають, фото:

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Погода в Україні 8 червня передбачає вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі з грозами.

Крім того, у Житомирській, більшості районів Рівненської, Волинської, Вінницької, Сумської областей встановиться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень — +20…+25° (у Карпатах вночі +4…+10°, вдень — +12…+19°).

Погода в Києві 8 червня передбачає мінливу хмарність. Вночі — невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі становитиме +13…+15°, вдень — +21…+23°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також передбачає мінливу хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +7…+ 12°, вдень піднімуться до +21…+26°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вдень поривчастий.

Погода в Одесі буде без істотних опадів вночі, вдень — дощ, можлива гроза. Термометри вночі покажуть +14…+16°, вдень — +23…+25°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +12…+14°, вдень — +21…+23°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря +12…+14° вночі та +22…+24° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 8 червня буде без опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Очікується температура повітря +9…+11° вночі та +23…+25° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 червня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.