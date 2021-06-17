Экипаж миссии «Шэньчжоу-12», фото: «Синьхуа»

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Ракурс

Китай сегодня, 17 июня, запустил космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами, которые станут первым экипажем новой китайской космической станции «Тяньхэ», еще находящейся в процессе сооружения на орбите.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В состав экипажа входят:

командир Не Хайшэн — 56-летний опытный космонавт, участвовавший в миссиях «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10»;

54-летний Лю Бомин (участвовал в миссии «Шэньчжоу-7»);

45-летний Тан Хунбо — для него это первый полет в космос.

Они пробудут на орбите три месяца.

«Шэньчжоу-12» должен осуществить стыковку с основным модулем космической станции «Тяньхэ», образовав таким образом орбитальный комплекс с этим модулем и грузовым кораблем «Тяньчжоу-2». Космонавты расположатся в основном модуле.

Основными задачами экипажа станут:

оперативное управление комплексом, включая проведение орбитальных испытаний основного модуля «Тяньхэ»;

испытания космических скафандров для выхода в открытый космос;

проведение научных экспериментов и научно-популярных мероприятий;

поддержание своего здоровья с помощью ежедневного ухода, физических упражнений и регулярного мониторинга.

Основной модуль космической станции «Тяньхэ» был запущен 29 апреля 2021 года, а «Тяньчжоу-2», который доставил, в частности, оборудование и провизию для космонавтов, — 29 мая. 30 мая «Тяньчжоу-2» и «Тяньхэ» завершили компьютеризированное сближение и стыковку.

В конце года, как планируется, со станцией также стыкуются грузовой корабль «Тяньчжоу-3» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с новым экипажем из трех космонавтов, которые пробудут на орбите шесть месяцев.

Также Китай планирует запустить еще два лабораторных модуля — «Веньтянь» и «Ментянь» и завершить строительство космической станции в 2022 году.