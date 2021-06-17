Екіпаж місії «Шеньчжоу-12», фото: «Сіньхуа»

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Китай сьогодні, 17 червня, запустив космічний корабель «Шеньчжоу-12» з трьома космонавтами, які стануть першим екіпажем нової китайської космічної станції «Тяньхе», котра ще перебуває в процесі спорудження на орбіті.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

До складу екіпажу входять:

командир Не Хайшен — 56-річний досвідчений космонавт, який брав участь в місіях «Шеньчжоу-6» і «Шеньчжоу-10»;

54-річний Лю Бомін (брав участь в місії «Шеньчжоу-7»);

45-річний Тан Хунбо — для нього це перший політ у космос.

Вони пробудуть на орбіті три місяці.

«Шеньчжоу-12» має здійснити стикування з основним модулем космічної станції «Тяньхе», утворивши таким чином орбітальний комплекс з цим модулем і вантажним кораблем «Тяньчжоу-2». Космонавти розташуються в основному модулі.

Основними завданням екіпажу стануть:

оперативне управління комплексом, зокрема проведення орбітальних випробувань основного модуля «Тяньхе»;

випробовування космічних скафандрів для виходу у відкритий космос;

проведення наукових експериментів та науково-популярних заходів;

підтримування свого здоров’я за допомогою щоденного догляду, фізичних вправ та регулярного моніторингу.

Основний модуль космічної станції «Тяньхе» був запущений 29 квітня 2021 року, а «Тяньчжоу-2», який доставив, зокрема, обладнання та провізію для космонавтів, — 29 травня. 30 травня «Тяньчжоу-2» і «Тяньхе» завершили комп’ютеризоване зближення і стикування.

Наприкінці року, як планується, зі станцією також стикуються вантажний корабель «Тяньчжоу-3» та пілотований корабель «Шеньчжоу-13» з новим екіпажем з трьох космонавтів, які пробудуть на орбіті шість місяців.

Також Китай планує запустити ще два лабораторні модулі — «Вєньтянь» і «Мєнтянь» і завершити спорудження космічної станції у 2022 році.