Дональд Трамп раскритиковал встречу Байдена и Путина в Женеве. Фото: ria.ru

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Дональд Трамп, бывший президент США, крайне резко отреагировал на итоги встречи Байдена и Путина.

Миллиардер фактически обвинил Байдена в предательстве Соединенных Штатов и сдаче национальных интересов в пользу Российской Федерации. Такие заявления Трамп сделал в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.

Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили, — заявил он.

Бывший американский президент упомянул российский газопровод «Северный поток-2» против которого Байден не ввел санкции. Трамп убежден, что газопровод необходимо остановить.

Также ведущий поинтересовался у Трампа, что Байден якобы не дает Украине присоединиться к НАТО «из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине».

Тот ответил, что его интересовал вопрос коррупции в Украине, но когда он начал поднимать этот вопрос, то ему объявили импичмент.

Помните, как я на дебатах спросил у Джо Байдена: «почему твой сын получил 3,5 млн долл. от жены мэра Москвы?». И модератор тогда начал защищать Джо Байдена, перебивал меня, и не давать ему ответить на этот вопрос, — отметил экс-президент.

Трамп добавил, что шокирован тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Он заявил, что США будут энергетически зависимыми от Саудовской Аравии и от России. По его словам, Байден «делает Россию очень богатой».

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча четырехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и США. После саммита главы государств приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

На итоговой пресс-конференции Путин обвинил Киев не «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком». Также он назвал оккупацию Крыма в 2014 году «адекватным ответом» на угрозы.

Байден в Женеве заверил президента страны-агрессора в несокрушимой поддержке Украины и обсудил с ним вопросы минских соглашений по Донбассу. Президент США выразил уверенность, что Путин не желает новой холодной войны.

Источник: Fox News