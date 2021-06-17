Дональд Трамп розкритикував зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Фото: ria.ru

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Дональд Трамп, колишній президент США, вкрай різко відреагував на підсумки зустрічі Байдена і Путіна.

Мільярдер фактично звинуватив Байдена в зраді Сполучених Штатів і здачі національних інтересів на користь Російської Федерації. Такі заяви Трамп зробив в ефірі Sean Hannity show на каналі Fox News.

Це був хороший день для Росії. Ми нічого не отримали, ми надали сцену і при цьому нічого не отримали, — заявив він.

Колишній американський президент згадав російський газогін «Північний потік-2» проти якого Байден не запровадив санкції. Трамп переконаний, що газопровід необхідно зупинити.

Також ведучий поцікавився у Трампа, що Байден начебто не дає Україні приєднатися до НАТО «через корупцію, і при цьому його син заробив мільйони на корупції в Україні».

Той відповів, що його цікавило питання корупції в Україні, але коли він почав піднімати це питання, то йому оголосили імпічмент.

Пам’ятаєте як я на дебатах запитав у Джо Байдена: «чому твій син отримав 3,5 млн дол. від дружини мера Москви?». І модератор тоді почав захищати Джо Байдена, перебивав мене, і не давати йому відповісти на це питання, — зазначив екс-президент.

Трамп додав, що шокований тим, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Він заявив, що США будуть енергетично залежними від Саудівської Аравії та від Росії. За його словами, Байден «робить Росію дуже багатою».

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч чотиригодинна зустріч лідерів Російської Федерації та США. Після саміту глави держав прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності.

На підсумковій прес-конференції Путін звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком». Також він назвав окупацію Криму в 2014 році «адекватною відповіддю» на загрози.

Байден у Женеві запевнив президента країни-агресора в незламній підтримці України та обговорив з ним питання мінських угод щодо Донбасу. Президент США висловив упевненість, що Путін не бажає нової холодної війни.

Джерело: Fox News