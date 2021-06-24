Киев и Москва прокомментировали приглашение Путина на саммит ЕС

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Официальный Киев прокомментировал приглашение Владимира Путина на саммит ЕС и последние заявления лидеров ФРГ и Франции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия не изменилась и ничего не сделала, чтобы ее снова приняли в евросообщество и пригласили на саммит ЕС.

Кулеба изложил позицию Украины на брифинге в Брюсселе. Он считает, что заявления Меркель могут означать отклонение от политики санкций против страны-агрессора.

Приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией стало частью европейской санкционной политики, а инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны — опасное отклонение от политики ЕС, —заявил украинский министр.

Лидер украинской дипломатии считает, что это позволит России отойти от выполнения минских соглашений. РФ, по его мнению, не демонстрировала намерений изменить свою политики ни в отношении Украины, ни ЕС. Поэтому в Киеве убеждены, что возобновлять саммиты нет смысла и оснований.

В Кремле очень оперативно ответили на предложение канцлера Германии восстановить диалог с Европейским Союзом. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин положительно относится к инициативам, которые «помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой».

Напомним, что 24 июня Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы. Решение заморозить саммиты ЕС-Россия приняли в 2014 году на фоне агрессии РФ против Украины.