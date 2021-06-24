Київ і Москва відреагували на запрошення Путіна на саміт ЄС, фото — ЗН

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Офіційний Київ прокоментував запрошення Володимира Путіна на саміт ЄС і останні заяви лідерів ФРН та Франції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія не змінилася і нічого не зробила, аби її знову прийняли у євро товариство та запросили на саміт ЄС.

Кулеба виклав позицію України на брифінгу у Брюсселі. Він вважає, що заяви Меркель можуть означати відхилення від політики санкцій проти країни-агресора.

Призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією стало частиною європейської санкційної політики, а ініціатива відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку — небезпечне відхилення від політики ЄС, — заявив український міністр.

Лідер української дипломатії вважає, що це знеохотить Росію від виконання мінських угод. РФ, на його думку, не демонструвала намірів змінити свою політики ні щодо України, ні щодо ЄС. Тому в Києві переконані, що відновлювати саміти немає сенсу та підстав.

У Кремлі дуже оперативно відповіли на пропозицію канцлера Німеччини відновити діалогу з Європейським Союзом. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Путін позитивно ставиться до ініціатив, які «допомогли б налагодити діалог між Брюсселем і Москвою».

Нагадаємо, що 24 червня Меркель, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, сказала про необхідність діалогу з Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви. Рішення заморозити саміти ЄС-Росія ухвалили у 2014 році на тлі агресії РФ проти України.