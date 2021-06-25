Курс валют. Фото: dengi.ua

https://racurs.ua/n156592-grivna-oslabla-na-valutnom-rynke-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны упал в цене на валютном рынке.

В пятницу, 25 июня, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 19 коп. —до 27 грн 46 коп. за 1 долл. По сравнению со вчерашним днем доллар подорожал на 19 коп. Курс гривны к евро установлен на уровне 32 грн 79 коп. за евро. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации ресурса «Минфин», 24 июня на торгах спрос превышал предложение и НБУ был вынужден дважды выходить на рынок.

Всех участников рынка настораживает отсутствие особых причин для роста котировок. Да — объемы предложения несколько снизились, да — часть продавцов стали придерживать часть валютной выручки. Эти тенденции присутствуют. Но в то же время — значительного всплеска спроса на валюту нет, — пишет «Минфин».

Отмечается, что нефтетрейдеры лишь частично увеличили свои объемы покупки валюты из-за роста стоимости энергоносителей на внешних рынках, хотя и стали более заметными с покупкой валюты автодилеры и ритейлеры продуктов питания и электроники. Но это не удалось «двигать» вверх курс сразу на 8−27 коп., как это происходит в последние дни. Также сообщается, что рост котировок скажется в ближайшее время на ценах.

Напомним, эксперты считают, что в июле и по крайней мере двух декадах августа с большой вероятностью гривна будет укрепляться. В сентябре украинцы почувствуют этап ослабления гривны относительно доллара, а декабре доллар снова начнет расти в цене.

Источник: Минфин