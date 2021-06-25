Курс валют. Фото: dengi.ua

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Ракурс

Офіційний курс гривні впав у ціні на валютному ринку.

У п’ятницю, 25 червня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 19 коп. — до 27 грн 46 коп. за 1 дол. У порівнянні з вчорашнім днем долар подорожчав на 19 коп. Курс гривні до євро встановлено на рівні 32 грн 79 коп. за євро. Про це повідомляється на сайт НБУ.

За інформацією ресурсу «Мінфін», 24 червня на торгах попит перевищував пропозицію і НБУ був змушений двічі виходити на ринок.

Усіх учасників ринку насторожує відсутність особливих причин для зростання котирувань. Так — обсяги пропозиції дещо знизилися, так — частина продавців стали притримувати частину валютної виручки. Ці тенденції присутні. Але водночас — значного сплеску попиту на валюту немає, — пише «Мінфін».

Зазначається, що нафтотрейдери лише частково збільшили свої обсяги купівлі валюти через зростання вартості енергоносіїв на зовнішніх ринках, хоча й стали помітнішими з купівлею валюти автодилери і рітейлери продуктів харчування та електроніки. Але це не вдалося «рухати» вгору курс відразу на 8−27 коп., як це відбувається останніми днями. Також повідомляється, що зростання котирувань позначиться найближчим часом на цінах.

Нагадаємо, експерти вважають, що у липні і принаймні двох декадах серпня з великою імовірністю гривня буде зміцнюватися. У вересні українці відчують етап ослаблення гривні щодо долара, а грудні долар знову почне зростати в ціні.

Джерело: Мінфін