Дефицит красавиц – для «Мисс Украина» не могут найти «умных и натуральных». Фото: nikvesti

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Ракурс

«Мисс Украина 2021», национальный конкурс красоты, состоится уже через три месяца, а организаторы до сих пор не могут найти 25 участниц.

В этом году заявку на участие в мероприятии могут подать украинки в возрасте от 17 до 26 лет с идеальной репутацией. Об этом пишет ТСН.

Также девушки должны быть абсолютно натуральными: без имплантов, увеличенных губ, наращенных волос и даже без татуировок. Кроме того, запрещен допуск к конкурсу девушек-эскортниц.

По словам директора конкурса Вероники Шипцовой, с девушками проводят тщательные беседы, задают наводящие вопросы и мониторят их страницы в социальных сетях.

Шипцова заявила, что если на «Мисс мира» попадет девушка с запятнанной репутацией, то это дискредитирует всю страну.

Источник: ТСН