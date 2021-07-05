Дефіцит красунь — для «Міс Україна» не можуть знайти «розумних і натуральних»

https://racurs.ua/ua/n157017-deficyt-krasun-dlya-mis-ukrayina-ne-mojut-znayty-rozumnyh-i-naturalnyh.html

Ракурс

«Міс Україна 2021», національний конкурс краси, відбудеться вже через три місяці, а організатори досі не можуть знайти 25 учасниць.

Цього року заявку на участь у заході можуть подати українки у віці від 17 до 26 років з ідеальною репутацією. Про це пише ТСН.

Також дівчата повинні бути абсолютно натуральними: без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся і навіть без татуювань. Крім того, заборонено допуск до конкурсу дівчат-ескортниць.

За словами директора конкурсу Вероніки Шипцової, з дівчатами проводять ретельні бесіди та моніторять їх сторінки у соціальних мережах.

Шипцова заявила, що якщо на «Міс світу» потрапить дівчина із заплямованою репутацією, то це дискредитує всю країну.

Джерело: ТСН