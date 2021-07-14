Генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 обнаружили ученые

Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

https://racurs.ua/n157417-geneticheskuu-predraspolojennost-k-tyajeloy-formy-covid-19-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавирусной болезни COVID-19 обнаружила международная группа ученых.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

Исследователи, используя секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода более 611 тыс. клеток из различных баз данных.

В этой выборке были клетки легких как здоровых людей, так и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей у людей с хроническими заболеваниями легких лучше «подготовлены» к заражению коронавирусом, что в результате приводит у более тяжелым симптомам COVID-19 и повышает вероятность смерти.

Речь идет о таких хронических заболеваниях:

хронической обструктивной болезни легких;

интерстициальном заболевании легких;

идиопатическом легочном фиброзе;

прогрессирующем рубцевании и уплотнении легочной ткани.

Также тяжелому течению COVID-19 способствуют такие факторы:

пожилой возраст;

мужской пол;

курение;

высокое кровяное давление;

ожирение;

диабет.

Источник: Nature Communications