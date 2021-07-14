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Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

Генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 обнаружили ученые

14 июл 2021, 15:37
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Генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавирусной болезни COVID-19 обнаружила международная группа ученых.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

Исследователи, используя секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода более 611 тыс. клеток из различных баз данных.

В этой выборке были клетки легких как здоровых людей, так и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей у людей с хроническими заболеваниями легких лучше «подготовлены» к заражению коронавирусом, что в результате приводит у более тяжелым симптомам COVID-19 и повышает вероятность смерти.

Речь идет о таких хронических заболеваниях:

  • хронической обструктивной болезни легких;
  • интерстициальном заболевании легких;
  • идиопатическом легочном фиброзе;
  • прогрессирующем рубцевании и уплотнении легочной ткани.

Также тяжелому течению COVID-19 способствуют такие факторы:

  • пожилой возраст;
  • мужской пол;
  • курение;
  • высокое кровяное давление;
  • ожирение;
  • диабет.

Источник: Nature Communications


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