Генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 обнаружили ученые

Генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 обнаружили ученыеhttps://racurs.ua/n157417-geneticheskuu-predraspolojennost-k-tyajeloy-formy-covid-19-obnarujili-uchenye.htmlРакурс
Генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавирусной болезни COVID-19 обнаружила международная группа ученых.
Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.
Исследователи, используя секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода более 611 тыс. клеток из различных баз данных.
В этой выборке были клетки легких как здоровых людей, так и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей у людей с хроническими заболеваниями легких лучше «подготовлены» к заражению коронавирусом, что в результате приводит у более тяжелым симптомам COVID-19 и повышает вероятность смерти.
Речь идет о таких хронических заболеваниях:
- хронической обструктивной болезни легких;
- интерстициальном заболевании легких;
- идиопатическом легочном фиброзе;
- прогрессирующем рубцевании и уплотнении легочной ткани.
Также тяжелому течению COVID-19 способствуют такие факторы:
- пожилой возраст;
- мужской пол;
- курение;
- высокое кровяное давление;
- ожирение;
- диабет.
Источник: Nature Communications