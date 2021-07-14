Генетичну схильність до важкої форми COVID-19 виявили учені

Виявлена генетична схильність до важкої форми COVID-19

https://racurs.ua/ua/n157417-genetychna-shylnist-do-vajkoyi-formy-covid-19-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Генетичну схильність до важкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 виявила міжнародна група вчених.

Про це йдеться в статті, опублікованій в Nature Communications.

Дослідники, використовуючи секвенування одноклітинної РНК, провели аналіз генетичного коду понад 611 тис. клітин з різних баз даних. У цій вибірці були клітини легенів як здорових людей, так і тих, хто страждає хронічними захворюваннями.

Виявилося, що клітини дихальних шляхів у людей з хронічними захворюваннями легенів краще «підготовлені» до зараження коронавірусом, що в результаті призводить тяжчих симптомів COVID-19 і підвищує ймовірність смерті.

Йдеться про такі хронічні захворювання:

хронічну обструктивну хворобу легенів;

інтерстиціальні захворювання легень;

ідіопатичний легеневий фіброз;

прогресуюче рубцювання і ущільнення легеневої тканини.

Також тяжкому перебігу COVID-19 сприяють такі чинники:

літній вік;

чоловіча стать;

куріння;

високий кров’яний тиск;

ожиріння;

діабет.

Джерело: Nature Communications