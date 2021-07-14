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Виявлена генетична схильність до важкої форми COVID-19

Генетичну схильність до важкої форми COVID-19 виявили учені

14 лип 2021, 15:37
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Генетичну схильність до важкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 виявила міжнародна група вчених.

Про це йдеться в статті, опублікованій в Nature Communications.

Дослідники, використовуючи секвенування одноклітинної РНК, провели аналіз генетичного коду понад 611 тис. клітин з різних баз даних. У цій вибірці були клітини легенів як здорових людей, так і тих, хто страждає хронічними захворюваннями.

Виявилося, що клітини дихальних шляхів у людей з хронічними захворюваннями легенів краще «підготовлені» до зараження коронавірусом, що в результаті призводить тяжчих симптомів COVID-19 і підвищує ймовірність смерті.

Йдеться про такі хронічні захворювання:

  • хронічну обструктивну хворобу легенів;
  • інтерстиціальні захворювання легень;
  • ідіопатичний легеневий фіброз;
  • прогресуюче рубцювання і ущільнення легеневої тканини.

Також тяжкому перебігу COVID-19 сприяють такі чинники:

  • літній вік;
  • чоловіча стать;
  • куріння;
  • високий кров’яний тиск;
  • ожиріння;
  • діабет.

Джерело: Nature Communications


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