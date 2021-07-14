Генетичну схильність до важкої форми COVID-19 виявили учені

Генетичну схильність до важкої форми COVID-19 виявили ученіhttps://racurs.ua/ua/n157417-genetychna-shylnist-do-vajkoyi-formy-covid-19-vyyavyly-ucheni.htmlРакурс
Генетичну схильність до важкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 виявила міжнародна група вчених.
Про це йдеться в статті, опублікованій в Nature Communications.
Дослідники, використовуючи секвенування одноклітинної РНК, провели аналіз генетичного коду понад 611 тис. клітин з різних баз даних. У цій вибірці були клітини легенів як здорових людей, так і тих, хто страждає хронічними захворюваннями.
Виявилося, що клітини дихальних шляхів у людей з хронічними захворюваннями легенів краще «підготовлені» до зараження коронавірусом, що в результаті призводить тяжчих симптомів COVID-19 і підвищує ймовірність смерті.
Йдеться про такі хронічні захворювання:
- хронічну обструктивну хворобу легенів;
- інтерстиціальні захворювання легень;
- ідіопатичний легеневий фіброз;
- прогресуюче рубцювання і ущільнення легеневої тканини.
Також тяжкому перебігу COVID-19 сприяють такі чинники:
- літній вік;
- чоловіча стать;
- куріння;
- високий кров’яний тиск;
- ожиріння;
- діабет.
Джерело: Nature Communications