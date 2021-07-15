Стреляют на 70 км — армию США вооружат дальнобойными гаубицами

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Ракурс

Армия США начала собирать первые четыре модернизированных самоходных гаубицы M109A7 с увеличенной дальностью.

Военные планируют использовать по меньшей мере одну из них во время учений проекта Convergence в ноябре этого года, сообщает Janes.

В середине 2010-х годов в США стартовала программа ERCA (Extended Range Canon Artillery, ствольная артиллерия увеличенной дальнобойности). Она предусматривает увеличение дальности и точности артиллерийских и ракетных систем. Для этого военные намерены как модернизировать уже существующее вооружение, так и разработать новое.

В рамках ERCA в 2019 году компания BAE Systems взялась за модернизацию самоходной гаубицы M109A7. Ее задачей было доработать башню гаубицы и заменить стандартный ствол калибра 155 мм длиной, который достигал бы 8,9 м. Это увеличило дальность ведения огня с 30 до 70 км.

Нулевой прототип гаубицы под названием XM1299 испытали в 2020 году. Гаубица запустила три 155-мм управляемых снаряда увеличенной дальности M982 Excalibur. Последний из них попал в цель на расстоянии 70 км.

Бригадир армии США Джон Рафферти 9 июля сообщит Janes, что окончательная сборка первых четырех модернизированных самоходных гаубиц M109A7 уже началась на военной научно-исследовательской базе «Пикатинни Арсенал». По меньшей мере один из них будет готов к ноябрю и примет участие в учениях проекта Convergence.

Для дальнобойной артиллерии понадобятся новые средства наведения. Американская армия собирается использовать данные со спутников для наблюдения и точного наведения артиллерии на цели.

Источник: Janes