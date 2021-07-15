Стріляють на 70 км — армію США озброять далекобійними гаубицями, фото — Janes

https://racurs.ua/ua/n157478-strilyaut-na-70-km-armiu-ssha-ozbroyat-dalekobiynymy-gaubycyamy.html

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Армія США почала збирати перші чотири модернізованих самохідних гаубиці M109A7 зі збільшеною далекобійністю.

Військові планують використовувати щонайменше одну з них під час навчань проекту Convergence в листопаді цього року, повідомляє Janes.

В середині 2010-х років у США стартувала програма ERCA (Extended Range Canon Artillery, ствольна артилерія збільшеної далекобійності). Вона передбачає збільшення дальності і точності артилерійських і ракетних систем. Для цього військові мають намір як модернізувати вже існуюче озброєння, так і розробити нове.

В рамках ERCA у 2019 році компанія BAE Systems взялася за модернізацію самохідної гаубиці M109A7. Її завданням було доопрацювати вежу гаубиці і замінити стандартний ствол калібру 155 мм довшим, який сягав би 8,9 м. Це збільшило дальність ведення вогню з 30 до 70 км.

Нульовий прототип гаубиці під назвою XM1299 випробували в 2020 році. Гаубиця запустила три 155-мм керованих снаряди збільшеної дальності M982 Excalibur. Останній з них влучив у ціль на відстані 70 км.

Бригадир армії США Джон Рафферті 9 липня повідомив Janes, що остаточне складання перших чотирьох модернізованих самохідних гаубиць M109A7 вже почалася на військовій науково-дослідній базі «Пікатінні Арсенал». Щонайменше один з них буде готовий до листопада і візьме участь в навчаннях проекту Convergence.

Для далекобійної артилерії знадобляться нові засоби наведення. Американська армія збирається використовувати дані з супутників для спостереження і точного наведення артилерії на цілі.

Джерело: Janes.