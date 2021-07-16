Кабмин мечтает о четырехдневных выходных в 2022 году, фото — 1news.com.ua

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Кабмин посреди лета 2021 года решил запланировать выходные в 2022 году. Правительство намерено пересмотреть количество выходных и подготовило проект распоряжения о переносе рабочих дней в следующем году.

Министры учли законодательство и календарь, поэтому предлагают на праздники 8 марта и 28 июня устроить длинные четырехдневные выходные. У граждан будет по четыре выходных подряд на празднование Международного женского дня и Дня Конституции Украины.

В обнародованном проекте постановления Кабмина говорится о рекомендации руководителям предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя, перенести в 2022 году рабочие дни следующим образом:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Если эти изменения примут, у украинцев будут выходные с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

Специальный режим работы банков и почты в эти дни определит Национальный банк Украины и руководители ведомств.