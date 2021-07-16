Кабмін мріє про чотириденні вихідні у 2022 році, фото — 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n157529-kabmin-mriie-pro-chotyrydenni-vyhidni-u-2022-roci.html

Ракурс

Кабмін посеред літа 2021 року вирішив запланувати вихідні у 2022 році. Уряд планує переглянути кількість вихідних і підготував проект розпорядження про перенесення робочих днів у наступному році.

Міністри врахували законодавство і календар, тому пропонують на свята 8 березня і 28 червня влаштувати довгі чотириденні вихідні. У громадян буде по чотири вихідних поспіль на святкування Міжнародного жіночого дня та Дня Конституції України.

В оприлюдненому проекті постанови Кабміну йдеться про рекомендації керівникам підприємств, установ і організацій, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень, перенести у 2022 році робочі дні у такий спосіб:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Якщо ці зміни ухвалять, українці матимуть вихідні з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня.

Спеціальний режим роботи банків та пошти в ці дні визначить Національний банк України і керівники відомств.