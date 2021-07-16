Семимесячный Дмитрий Свичинский получил укол самым дорогим препаратом в мире, фото: «Дети мы успеем»

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Семимесячный Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали спинную мышечную атрофию (СМА) — редкое нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся прогрессивной атрофией мышц и приводящие к ранней смерти — получил укол самого дорогого в мире препарата.

Инъекцию препарата Zolgensma, один укол которого составляет примерно 2 млн долл. США, малышу сделали в американской клинике в городе Сан-Антонио, где он пройдет двухмесячный курс реабилитации. Об этом сообщает «Суспільне».

Деньги на препарат родители ребенка собирали в течение 80 дней. В частности, в конце мая анонимный благодетель перечислил почти 500 тыс. долл. США.

Весь этот курс стоит на 250 тыс. долл. дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине, — сообщает Фейсбук-сообщество «Дети мы успеем».

Дмитрий Свичинский родился в ноябре 2020 года. В первый месяц жизни ребенок был абсолютно здоровым, однако впоследствии родители заметили, что грудная клетка мальчика начала деформироваться, слева появилась впадина. Также исчез тонус мышц — мальчик перестал двигаться, не держал руки и ноги, совсем не переворачивался.

Тогда врачи диагностировали у него СМА первого типа, который постепенно приводит к ослаблению мышц и потере подвижности. Большинство детей с таким диагнозом не доживают до двух лет.

Напомним, Дмитрий Свичинский — сын активиста Евромайдана и лидера Одесской самообороны Виталия Свичинского. Деньги на лекарства собирали волонтерские и ветеранские сообщества, школы, церкви и общественные организации.

Источник: «Суспільне»